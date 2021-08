Moreno Fortini, le strane coincidenze del candidato sindaco Proietti

“Dopo avere assistito alla presentazione di un simbolo da parte del sindaco Stefania Proietti con molte similitudini tra una delle liste civiche a suo sostegno e quella di Marco Cosimetti, già presentata a luglio, oggi apprendiamo che il Pd ha organizzato una iniziativa politica a Petrignano la stessa sera, ossia giovedì 2 settembre, in cui la coalizione di centrodestra incontrerà la cittadinanza. Un evento, anche questo, annunciato sui social già domenica e concordato con la pro loco da settimane. Quante altre strane coincidenze dovremo attenderci da qui al 3 e 4 ottobre? Auspichiamo che non si tratti di mezzi di basso profilo politico, adottati per generare equivoci e confusioni a discapito dei cittadini, evitando così un corretto e sano dibattito e confronto tra tutte le forze politiche in campo”.

Moreno Fortini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia