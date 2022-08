Search for: Search Button

Noi con l’Italia per la Città di Assisi, Francesco Fasulo è il nuovo Coordinatore

Francesco Fasulo è il nuovo Coordinatore comunale del partito politico di Noi con l’Italia per la Città di Assisi. La nomina è stata annunciata dall’avvocato Gianni Dionigi, Segretario regionale dell’Umbria di Noi con l’Italia, il quale ha affermato:

“Sono fiducioso che saprai svolgere questo ruolo con impegno e competenza secondo le indicazioni degli organi nazionali e in conformità dei principi fondanti del nostro movimento politico, collaborando a creare il più valido rapporto possibile tra i nostri aderenti di Assisi, gli amministratori locali e gli organi nazionali”.

Francesco Fasulo, già candidato sindaco di Assisi alle ultime elezioni amministrative comunali del 2021, è dottore in giurisprudenza, giornalista pubblicista, scrittore ed esperto in comunicazione e marketing.

Ringrazio, afferma il nuovo coordinatore comunale, “il partito politico di Noi con l’Italia per la stima e la fiducia accordatami nella consapevolezza che mi impegnerò con onestà, umiltà e spirito di servizio per la mia Città di Assisi per contribuire a creare un intero territorio comunale dove ogni cittadino, sia esso bambino, giovane, adulto, anziano o disabile, possa vivere con dignità, in sicurezza ed in armonia. Per questo, in tale prospettiva è anzitutto necessario portare la politica vicino ai cittadini, a livello di frazione, a livello di quartiere, a livello di vicolo. Per me, infatti, essere un buon politico significa impegnarsi affinché la nostra città cresca tutta insieme, senza separazioni e senza distinzioni tra centro e frazioni, tra centro e periferie, diffondendo qualità e sviluppo economico, imprenditoriale, turistico, lavorativo, commerciale, artigianale ed industriale in tutto il territorio comunale assisano.

Per amore della mia Città di Assisi e di tutte le frazioni mi metto al servizio dei cittadini e delle cittadine testimoniando una politica vissuta come una maniera esigente di vivere il mio impegno umano e cristiano con declinazione al prossimo.

Per lo svolgimento del mio ruolo posso contare su un’ottima organizzazione partitica, su un gruppo coeso di cittadini e sulla preziosa e consolidata collaborazione della dottoressa Maria Chiara Fasulo, nominata Capo segreteria comunicazione comunale del partito politico di Noi con l’Italia per la Città di Assisi, dall’avvocato Gianni Dionigi, Segretario regionale dell’Umbria di Noi con l’Italia.

“I Have a Dream” (Io ho un sogno), diceva Martin Luther King, anche noi abbiamo un sogno, recuperare il calore della comunità, attraverso una politica inclusiva, partecipata e condivisa, dove ogni cittadino possa prendere parte alle scelte che riguardano il bene comune della collettività.

Per questo chiunque volesse avvicinarsi, conoscere e partecipare attivamente al nostro partito politico di Noi con l’Italia può contattare i seguenti recapiti telefonici ed indirizzi email:

Dott. Francesco Fasulo, Coordinatore comunale del partito politico di Noi con l’Italia per la Città di Assisi:

Cell: 3665035154

Indirizzo Email: franz909@hotmail.it

Dott.ssa Maria Chiara Fasulo, Capo segreteria comunicazione comunale del partito politico di Noi con l’Italia per la Città di Assisi:

Cell: 3334287163

Indirizzo Email: chiaryfas@hotmail.it