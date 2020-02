Ospedale di Assisi da valorizzare, bilancio in attivo ma manca personale

Il capogruppo della Lega in Regione Umbria, Stefano Pastorelli, ha partecipato all’incontro con i sindaci dei territori dell’assisano e il commissario straordinario della Usl Umbria 1, Silvio Pasqui insieme al direttore amministrativo Doriana Sarnari e al direttore sanitario Teresa Tedesco.

“Incontro positivo – ha commentato Pastorelli – dal quale è emersa la volontà di valorizzare un presidio, come quello di Assisi, che vanta un bilancio in attivo, ma denota carenze di personale e di alcuni servizi. Il Commissario ha garantito la volontà di procedere con assunzioni di personale a tempo indeterminato e di voler impostare un percorso per ridurre le lunghe liste di attesa per l’endoscopia digestiva. Anestesia e chirurgia sono altri due aspetti su cui dobbiamo lavorare.

Di concerto con l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto, seguiremo lo sviluppo di una vicenda che interessa non solo i cittadini del territorio, ma i circa 6 milioni di turisti che ogni anno visitano Assisi. Da assisano, in quanto a conoscenza delle dinamiche e delle esigenze del territorio, auspico un ampliamento del servizio di pediatria e il mantenimento del Centro donna”