Paolo Mirti nuovo assessore, FdI, ennesimo giro di valzer nella Giunta Proietti

“Assisi: ennesimo giro di valzer nella Giunta Proietti 5 assessori in 6 anni: con le dimissioni di Alberto Capitanucci e il passaggio di testimone a Paolo Mirti, si compie l’ultimo avvicendamento in giunta. E’ questa un’ulteriore manovra di avvicinamento alla sinistra da parte del Sindaco Proietti, dopo aver votato per primarie del PD e che punta dritta alla candidatura alle prossime elezioni regionali. Rimangono con un palmo di naso, invece, gli esponenti delle sue due liste civiche che reclamavano a gran voce l’assessorato, dopo lo schiaffo subito in occasione dell’elezione del Presidente del Consiglio comunale. Fine della favola del civismo a cui, francamente, non abbiamo mai creduto e su cui dovrebbe aprirsi più di una riflessione tra le fila delle due liste che appoggiano il Sindaco in Consiglio. Se le energie di chi ci amministra, più che ai giochi di potere fossero state orientate al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, non ci troveremmo di fronte ad un comune gestito così male. La speranza di tutti i cittadini è che finalmente si ritorni a parlare di politica e ad occuparsi dei territori. Ma non ci illudiamo che il teatrino all’interno della maggioranza sia finito”. Lo dichiara Fratelli d’Italia Assisi