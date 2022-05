Pratica aperta a giugno 2021 è stata approvata a maggio 2022

Questo il quadro delineato dai consiglieri comunali della Lega

na pratica aperta a giugno 2021 è stata approvata a maggio del 2022, quasi un anno dopo, ma in generale i tempi sono più che raddoppiati per le richieste legate ai lavori con cessione del credito, in particolare il Superbonus del 110%. E’ necessario indire la Conferenza dei Servizi con la Soprintendenza per accelerare il percorso ”.

Questo il quadro delineato dai consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli che denunciano i gravi ritardi in capo al Comune di Assisi per l’espletamento delle pratiche edilizie. “Burocrazia, lentezza, disorganizzazione, carenza di personale in Comune, procedimenti farraginosi – proseguono i leghisti – sono molti i fattori che influiscono sulle tempistiche e in questo modo le richieste si accavallano e la confusione aumenta. A quanto pare sono solo due i dipendenti comunali che al momento se ne stanno occupando, ma la situazione è sempre più insostenibile.

Per espletare una pratica che normalmente richiede 3 mesi ce ne vogliono anche 6 o 7 per le più semplici, ma se vengono richieste integrazioni si va anche oltre. In questo modo si rischia non solo di danneggiare le imprese locali, ma anche di frenare la ripresa economica con conseguenze a cascata su tutto il tessuto cittadino.

Abbiamo raccolto le lamentele di numerosi cittadini intenzionati a riqualificare e ristrutturare le proprie abitazioni, di professionisti e di imprenditori alle prese con la lentezza della macchina comunale, causata non dalla volontà diretta dei dipendenti, ai quali va il nostro ringraziamento per la mole di lavoro che stanno svolgendo, ma dall’incapacità del sindaco Proietti di riorganizzare il servizio.

Per risolvere le criticità – concludono Mignani e Pastorelli – il Comune di Assisi può indire la Conferenza dei servizi con gli attori principali, in particolare la Soprintendenza, accelerando di conseguenza il percorso di approvazione delle pratiche edilizie. La città attende risposte”.–