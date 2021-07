Pro Loco di Santa Maria degli Angeli incontra candidato sindaco Marco Cosimetti

Nella serata di martedì 13 luglio, presso la sede sociale, il Consiglio Direttivo della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli ha incontrato, per sua specifica richiesta, il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Marco Cosimetti.

Dopo una breve introduzione del Presidente Cavanna è intervenuto Cosimetti, presentando sé stesso e la coalizione che ha deciso di supportare la sua candidatura.

Nel ringraziare il Consiglio Direttivo della Pro Loco per la disponibilità avuta nell’accettare l’incontro, Cosimetti ha sottolineato come questo fosse solamente il primo di due, un momento di ascolto e partecipazione attiva in cui raccogliere informazioni, idee e criticità della frazione angelana per poter poi restituire in un secondo appuntamento una sintesi di proposta programmatica.

Un incontro proficuo e caratterizzato da vari interventi, in cui il candidato sindaco ha “toccato” diversi temi di forte interesse per Santa Maria degli Angeli.

Ricordando e ribadendo la propria neutralità nella competizione elettorale, la Pro Loco di Santa Maria degli Angeli si rende disponibile a incontrare, come già fatto con Cosimetti, ogni candidato sindaco che ne faccia richiesta.

Responsabile Comunicazione Pro Loco