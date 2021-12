Provincia, Lega Comprensorio Assisano sostiene candidatura Stefano Zuccarini

La Lega del comprensorio assisano sostiene la candidatura di Stefano Zuccarini a presidente della provincia di Perugia. “La Lega e le forze politiche e civiche di centrodestra guardano al futuro della provincia di Perugia e alla necessità di un cambiamento a livello istituzionale come quello avvenuto in Regione Umbria – spiegano -. Ci sono partite importanti di competenza provinciale che è necessario saper cogliere in questo momento fondamentale per la ripartenza economica, attraverso una visione lungimirante e attenta alle reali esigenze del territorio. Il comprensorio assisano è rappresentato in questa tornata dalla figura di Catia Degli Esposti, candidata al consiglio provinciale. Una donna competente e di esperienza, profonda conoscitrice del territorio e il cui contributo risulterà fondamentale per garantire sempre maggiore attenzione alle necessità più impellenti”.