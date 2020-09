Rientro in classe in scuole più sicure ma Pastorelli non se ne accorge

Il consigliere regionale della Lega Stefano Pastorelli conferma ancora una volta di essere distratto sulle questioni che interessano la comunità di Assisi. Ieri, ha deciso di intervenire sulle scuole, a pochi giorni dall’apertura, chiedendo all’amministrazione comunale di condividere le scelte e le strategie che si intendono adottare.

Bene!

Stefania Proietti

Stefano Pastorelli

Da mesi, il sindaco Stefania Proietti, in qualità di commissario straordinario per l’edilizia scolastica, insieme all’assessore competente e alla maggioranza, fa riunioni con i dirigenti scolastici, effettua sopralluoghi, stanzia finanziamenti (quasi 2 milioni di euro), dispone i lavori e tiene puntuali aggiornamenti con dettagliati comunicati stampa. Il tutto al fine di garantire l’inizio dell’anno scolastico in massima sicurezza.Invitiamo il consigliere della Lega a rileggere l’ultima nota mandata l’altro ieri, corredata anche da un video che documenta tutto quanto è stato realizzato da quest’amministrazione per gli istituti scolastici della nostra città, facilmente consultabile sui principali canali comunicativi ed anche ai seguenti link:

E si tratta di fatti, non di chiacchiere! Tuttavia, apprezziamo che il consigliere della Lega abbia mutato atteggiamento e si sia posto in forma collaborativa.

Cardinali Sdringola Migliosi

PS – A proposito di scuola, attendiamo ancora di conoscere la posizione del consigliere Pastorelli, che anche su questo risulta distratto, in merito alla Scuola di Volo che dovrebbe sorgere all’aeroporto di San Francesco deturpando il paesaggio di Assisi.

Gruppo consiliare Assisi Domani

Giuseppe Cardinali, Carlo Migliosi, Paolo Sdringola