Ripristinare doppio senso di marcia in Via Protomartiri Francescani

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia invita l’amministrazione Comunale a ripristinare il doppio senso di marcia in Via Protomartiri Francescani, in ragione della recente chiusura di una parte di Via Patrono d’Italia. Ciò al fine di consentire sia un migliore flusso e deflusso del traffico, da e verso Santa Maria, sia per evitare che le attività che si trovano in Via Patrono d’Italia vengano bypassate, a motivo dei lavori, con ulteriori danni oltre a quelli già patiti per via della situazione emergenziale. A tal fine sarà presentata interpellanza da discute prossimo consiglio comunale che, è bene sottolineare, non si tiene dal dicembre scorso. Pur consapevoli della difficile situazione, le problematiche da affrontare in Consiglio Comunale sono molte e gli istituti per l’esercizio delle funzioni politiche e amministrative, rappresentando l’espressione più alta della democrazia, non dovrebbero mai subire sospensioni. Qualunque cosa accada.