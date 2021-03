Riqualificazione di Via Ermini a Santa Maria: prime impressioni concrete

In questi giorni con l’inizio dei lavori per il rifacimento della pavimentazione della Piazza si sta portando a compimento il programma di rinnovamento urbano di Santa Maria degli Angeli. Infatti già da alcuni mesi, passando poi per il successivo intervento in Via Los Angeles, i cittadini di Santa Maria hanno potuto apprezzare la completa riprogettazione e riqualificazione di Via Ermini.

Quella che era stata precedentemente concepita e realizzata come una semplice arteria stradale è stata oggetto di un intervento che ha posto al centro la sicurezza e la godibilità dell’area. L’ottica non è dunque stata di fare tanto per fare ma di progettare e realizzare un intervento mirato, integrato nel contesto generale e che abbia una durata nel tempo degna del rilevante investimento resosi necessario (circa un milione e centomila euro).

La riduzione della carreggiata al fine della limitazione della velocità dei veicoli, l’implementazione della nuova illuminazione più efficace ed a risparmio energetico, il riposizionamento della fermata bus e la rotatoria hanno certamente ridotto in maniera consistente il rischio di incidenti stradali che in passato hanno purtroppo coinvolto, in particolare, mamme con passeggini e pedoni in giovane età che spesso transitano dalla zona residenziale verso il centro della Frazione.

La realizzazione dell’area verde e dei grandi marciapiedi ad uso ciclopedonale oltre che la realizzazione di opportuni accorgimenti per i disabili con fragilità motoria e sensoriale hanno certamente reso l’area più godibile, più vivibile per tutta la cittadinanza e opportunamente inserita nel contesto urbano al fine anche di unire, appunto, i quartieri di Santa Maria degli Angeli.

I principi ispiratori l’intervento sono dunque quelli che hanno caratterizzato l’impegno civico della Lista Assisi Domani, esplicitamente dalla parte dei cittadini. Saremmo lieti di ricevere le prime impressioni, in particolare di chi quotidianamente usufruisce dell’area.

Lista Civica Assisi Domani

G. Martorelli, segretario

G. Cardinali, capogruppo consiliare