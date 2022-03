Salvini ad Assisi riceve telefonata sindaco Proietti mentre era sotto il Comune

Il segretario Matteo Salvini oggi è stato in visita ad Assisi. La sua presenza è stata comunicata qualche ora prima e non c’è stato il tempo di avvisare tutti. La stessa presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei non c’era, né tantomeno il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Quest’ultima gli telefonato mentre l’ex ministro era sotto al Comune. Salvini prima di incontrare la stampa si è recato, infatti, a pregare alla Tomba di San Francesco per la guerra in Ucraina. Ha incontrato i giornalisti in piazza del Comune per far un punto stampa.

Il sindaco di Assisi, che è anche presidente della Provincia di Perugia, in quel momento si trovava a Perugia e non poteva lasciare il capoluogo per impegni istituzionali, pertanto gli ha telefonato invitandolo ad andare a Perugia. E’ stata una telefonata di cortesia che il sindaco ha sentito di fare, anche al di là del diverso colore politico.