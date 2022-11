Scuole al freddo e al gelo e sale la protesta dei genitori

“Le scuole Frate Francesco e Galeazzo Alessi sono al freddo e al gelo e sale la protesta dei genitori. A comunicarci questo disagio, sono numerose famiglie del territorio, preoccupate del fatto che il perdurare di queste problematiche è causa di continui di raffreddori, stati influenzali per i loro figli, di grande disagio lavorativo e spese aggiuntive per tamponi e farmaci. Con i primi freddi purtroppo iniziano i primi problemi e ancor una volta l’amministrazione, appare impreparata ad affrontare e risolvere tempestivamente i guasti tecnici che si verificano nei nostri plessi scolastici. Questa estate é stato il caso della scuola di infanzia Cimino, nella quale i bambini presenti, hanno risentito del grande calore estivo, perché nella nuova e moderna struttura non erano stati previsti i condizionatori d’aria. Come Lega di Assisi, siamo di nuovo dispiaciuti nel denunciare questi accaduti che e che al di là della imprevedibilità tecnica, necessiterebbero da parte degli uffici e degli assessorati di competenza di una verifica preventiva sullo stato degli impianti, prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Vorremmo rassicurare le famiglie, in relazione alla tempistica degli interventi e il ripristino del normale funzionamento degli impianti di riscaldamento, ma ad oggi non ci è dato sapere quanto durerà questo stato di cose e se si stia già provvedendo. Riteniamo opportuno tuttavia continuare ad essere al fianco dei genitori e dei loro ragazzi con l’unico strumento che abbiamo che è quello di mettere in evidenza i fatti nella loro interezza”. Così in una nota Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli della Lega Assisi.