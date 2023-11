Ad Assisi “Adotta una coperta per le donne Arcobaleno”

“Adotta una coperta per le donne arcobaleno”: lo si potrà fare sabato 11 e domenica 12 novembre presso la sala ex Pinacoteca, in piazza del Comune ad Assisi (dalle ore 10 alle 17,30). L’iniziativa è organizzata dall’associazione Vivo a Colori che promuove iniziative di raccolta fondi in favore della Breast Unit dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

“Novembre ci vedrà protagonisti – spiega la presidente Claudia Maggiurana – in vari temporary shop itineranti dove chi verrà a farci visita potrà trovare coperte artigianali e artistiche provenienti da tutta Italia. Il ricavato della loro vendita contribuirà ad acquistare i materiali di consumo, aghi e pigmenti, necessari per il funzionamento del macchinario Omnia, il tatuatore medicale utilizzato per la ricostruzione non chirurgica del seno, donato nei mesi scorsi da Vivo a Colori alla Breast Unit dell’ospedale di Perugia. Arriva il Natale – conclude Claudia lanciando un messaggio – ed è il momento di fare un regalo solidale a sostegno delle donne colpite da tumore al seno”.

Nei temporary shop proseguirà anche la campagna del calendario (presente anche in vari negozi autorizzati che saranno indicati nelle pagine social dell’associazione) “Color Crazy Eyes 2024”, il cui ricavato andrà sempre a sostegno dell’attività dell’associazione Vivo a Colori.