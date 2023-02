Assisi ha messo il cuore accanto a Davide Piampiano, la fiaccolata! 🔴 [Video]

Assisi ha messo il cuore accanto a Davide Piampiano, la fiaccolata!

Assisi ha messo il cuore – Oltre 500 persone hanno preso parte ieri sera alla Fiaccolata dedicata a Davide Piampiano, il giovane ucciso da una fucilata durante una battuta di caccia sul parco del Subasio l’11 del gennaio scorso. Un corteo, con in mano candele accese e colorate, è partito poco dopo le 21 da davanti la cattedrale di San Rufino e silenziosamente si è avviato per le vie della città di Assisi. Tanti giovani a dare sostegno ai due genitori, alla sorella e alla fidanzata dello sfortunatissimo 24enne, per la cui morte è accusato di omicidio colposo un amico di famiglia, Piero Fabbri.

La fiaccolata, cui hanno partecipato fra gli altri anche delle figure istituzionali e uno dei legali della famiglia, l’avvocato Franco Matarangolo, è scesa in piazza del Comune. Nello slargo davanti palazzo dei Priori una lunga pausa dove risuonava solo il pianto delle persone e niente più. Due grandi striscioni erano davanti: “Un leone, un guerriero un amico… nel campo come nella vita. Ciao Dax8!” “E poi ancora “Ciao Dax, rimarrai sempre nel cuore”. A passo lento il corteo è ripartito scendendo giù giù per via Portica mentre in negozi, i bar e i ristoranti – quelli ancora aperti a quell’ora – hanno abbassato le serrande e spento le luci manifestando tutto il grande rispetto che la città del Santo dei Poveri ha avuto e rivolto al dolore di chi amava il povero Davide.

La fiaccolata è arrivata in piazza San Francesco dove, davanti la Basilica di Santo, gli amici avevano acceso dei lumini in terra con su scritto “Dax”, il suo nickname. Altissima commozione quando dalle mani dei tantissimi giovani sono stati lanciati verso l’alto dei palloncini bianchi. A quel punto – da in mezzo ai tanti partecipanti – si sono mossi i genitori, Katia e Antonello e sono andati ad abbracciare gli amici, l’altra figlia e la fidanzata di Davide. Tutto questo mentre nel cielo volteggiavano i palloncini bianchi, come tante lacrime a rappresentare il pianto del firmamento della città di Assisi.