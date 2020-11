Chiama o scrivi in redazione

Ccmotorday Assisi, il motorclub, “Gli svalvolati” defibrillatore all’alberghiero

Il Moto Club “CCMotorday” Assisi, associazione di appartenenti all’Arma dei Carabinieri ma aperta a chiunque ami la moto e la solidarietà, da sempre dedica il proprio operato alla raccolta di fondi che vengono devoluti per importanti finalità benefiche. Questa volta i destinatari siamo stai noi dell’Istituto Professionale alberghiero di Assisi.

Sabato 14 novembre, presso la sede di Santa Maria degli Angeli, alla presenza della Sindaca Stefania Proietti e della preside Bianca Maria Tagliaferri, una delegazione del CC Motorday nelle persone del presidente Danilo Franculli, Roberto Brufani, Nazzareno Migliosi e Maurizio Tajani ha fatto gradito dono di un utilissimo defibrillatore di ultima generazione all’Istituto Professionale di Stato Alberghiero di Assisi.

Il defibrillatore è un dispositivo salvavita che riconosce le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare – se necessario e possibile – una scarica elettrica al cuore, azzerandone il battito e, successivamente, ristabilendone il ritmo.

All’interno della scuola, ha aggiunto la Preside Tagliaferri, nel ringraziare il moto club per l’encomiabile gesto, sono formati specifici insegnanti e tecnici in grado di intervenire per utilizzare lo strumento salva vita.

Prof. Aldo Giuseppe Geraci

Vice Preside