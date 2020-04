Scrivi in redazione

Covid-19, domani Primo Maggio all’ospedale il ricordo dei sanitari vittime

L’Amministrazione comunale e l’Ospedale di Assisi vogliono ricordare tutti gli uomini e le donne appartenenti al mondo sanitario che sono rimasti vittime del Covid-19. L’iniziativa si svolgerà domani, primo maggio, Festa nazionale del lavoro, alle ore 12, all’interno della struttura ospedaliera, alla presenza del sindaco Stefania Proietti e dei rappresentanti delle associazioni di volontariato.

I caduti in camice bianco saranno ricordati attraverso l’accensione delle luci lampeggianti dei mezzi di soccorso, subito dopo sarà suonato l’inno d’Italia, a cui seguirà un momento di raccoglimento.

Sarà anche l’occasione, proprio per il giorno in cui questa breve ma significativa manifestazione si svolge, per rendere onore al lavoro che tutti i dipendenti sanitari, dai medici agli infermieri, dagli impiegati agli operatori, svolgono, dalla mattina alla notte, con passione e senza risparmio di energie, nel combattere questa dura battaglia.

E’ ovvio che durante questo momento di ricordo saranno adottati tutti i dispositivi per garantire la sicurezza di tutti e, considerato che saranno presenti solo poche persone, proprio per evitare assembramenti, a debita distanza, l’evento sarà trasmesso attraverso una diretta facebook.