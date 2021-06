Il presidente dell’ISS Brusaferro alla scuola Socio-Politica “G. Toniolo”

Sarà il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a tenere, lunedì 7 giugno alle ore 21, l’ultima lezione della Scuola socio-politica diocesana “Giuseppe Toniolo” sul tema “Il Servizio sanitario nazionale dopo il Covid-19”.

Il tema degli incontri della Scuola, che quest’anno ha preso il via a marzo, è stato incentrato sulla dimensione del ‘prendersi cura’ per leggere importanti questioni sociali ed economiche, alla luce dei principi della dottrina sociale della chiesa.

“Grazie ai vari relatori di quest’anno – spiega il direttore della Scuola socio-politica, Francesca Di Maolo – siamo andati al cuore del valore e del significato del ‘prendersi cura’. È stato davvero importante approfondire questo tema in un momento storico come quello attuale e abbiamo davvero potuto comprendere che la crisi globale, che colpisce pesantemente le persone più povere e più vulnerabili, chiede un ripensamento dei parametri della convivenza umana in chiave solidale. Non ci sarà possibilità di ripresa se non inizieremo seriamente a prenderci cura delle persone più fragili che devono tornare ad essere messe realmente al centro delle nostre scelte, dei nostri obiettivi e delle nostre azioni”.

La lezione si terrà in modalità streaming sulla piattaforma zoom – https://us02web.zoom.us/j/82898905387 – passcode Toniolo21!

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per informazioni: scuolasp@assisi.chiesacattolica.it.