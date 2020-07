Nomina di Padre Piloni a Ministro Provinciale dei Frati Minori

“Accogliamo con immensa gioia la nomina di Padre Francesco Piloni a nuovo Ministro Provinciale della Provincia Serafica di San Francesco per l’Umbria e la Sardegna.

Siamo sicuri che il suo ministero saprà incarnare e diffondere i valori francescani come ha sempre fatto nei precedenti incarichi. Oggi in poi alla guida della Provincia Serafica sarà un punto di riferimento autorevole per tutti i frati minori e per la comunità di Assisi”.

A parlare così è il sindaco di Assisi Stefania Proietti che nel congratularsi con padre Piloni per la nomina aggiunge che “a nome della Città auguriamo buon lavoro al nuovo Ministro Provinciale e assicuriamo la piena e costante collaborazione al servizio delle persone più fragili e più bisognose”.

Nel contempo il sindaco saluta e ringrazia sentitamente padre Claudio Durighetto che negli ultimi sei anni ha guidato la Provincia Serafica con grande dedizione.