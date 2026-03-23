Ostensione ad Assisi: ecco tutti i numeri del grande evento

Il bilancio spirituale e civile di un evento epocale

Ostensione ad Assisi – Il territorio umbro celebra il successo di un appuntamento che ha travalicato i confini della fede per trasformarsi in un trionfo organizzativo senza precedenti. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha descritto l’ostensione delle spoglie di San Francesco come un momento di profonda elevazione spirituale e una dimostrazione di efficienza per l’intero sistema regionale. La conclusione delle celebrazioni ad Assisi lascia in eredità numeri che testimoniano la vitalità della terra francescana e la sua capacità di gestire flussi umani imponenti con estrema professionalità.

Secondo le analisi istituzionali, l’evento non è stato solo un richiamo per i devoti, ma ha messo in luce la solidità della macchina pubblica. Il coordinamento tra volontariato, protezione civile e forze dell’ordine ha garantito una gestione fluida della sicurezza, confermando la vocazione dell’Umbria quale centro nevralgico dell’accoglienza internazionale. La presidente ha rimarcato come l’identità regionale si sia fusa perfettamente con il messaggio universale del Poverello, offrendo al mondo un esempio di logistica applicata alla spiritualità.

I numeri del pellegrinaggio e l’impatto internazionale

Le statistiche ufficiali elaborate dal Sacro Convento delineano un quadro di affluenza massiccia. In trenta giorni, sono stati 370.000 i pellegrini che hanno varcato la soglia della Basilica inferiore per l’omaggio solenne, con picchi di 19.000 ingressi giornalieri durante i fine settimana. Se si considerano anche i fedeli che hanno partecipato alle liturgie nella Basilica superiore, il dato complessivo si arricchisce di altre 101.000 unità.

Particolarmente rilevante risulta la componente estera, che incide per il 9% sul totale dei visitatori. Oltre 33.000 persone sono giunte da fuori i confini nazionali, con una netta prevalenza europea. Gli Stati Uniti guidano la classifica delle presenze internazionali con quasi 6.000 arrivi, seguiti da Polonia, Croazia, Slovacchia e Brasile. Questi flussi confermano l’attrattività globale di Assisi, capace di richiamare fedeli da ogni continente in un periodo dell’anno solitamente meno denso di turisti.

Il boom del comparto turistico nel primo trimestre 2026

L’effetto trascinamento dell’ostensione ha prodotto risultati straordinari per l’intera economia del comparto ricettivo. Nei primi tre mesi del 2026, l’Umbria ha già superato la soglia dei 2,25 milioni di presenze totali, registrando un balzo del 20% rispetto alla stagione precedente. Il dato relativo al comprensorio di Assisi appare ancora più emblematico: le presenze sono più che raddoppiate, passando dalle 245.000 del primo trimestre 2025 a volumi mai visti in questa fase dell’anno.

Questa crescita non è casuale ma deriva dalla forza autentica del messaggio francescano unita a una strategia di promozione del territorio efficace. La capacità di trasformare un evento di fede in un volano per il turismo regionale dimostra la maturità del sistema Umbria, in grado di offrire risposte concrete a una domanda internazionale sempre più esigente e numerosa.

Eccellenza nel sistema di assistenza e sicurezza

La macchina dei soccorsi ha operato con precisione chirurgica. Il dispositivo sanitario ha gestito 152 interventi sul campo, limitando drasticamente la pressione sui pronto soccorso cittadini. L’impiego di 120 medici, 160 infermieri e centinaia di operatori ha permesso di monitorare costantemente la salute dei pellegrini. La protezione civile ha schierato oltre 2.000 volontari appartenenti a 71 organizzazioni diverse, supportati da agenti di polizia locale e funzionari pubblici.

Un’attenzione particolare è stata dedicata ai soggetti fragili, con oltre 5.000 persone assistite nei trasporti verso la Basilica. La mobilità ha retto l’urto di 40.000 automobili e 3.000 autobus, grazie anche al potenziamento dei servizi ferroviari e delle navette che hanno movimentato centinaia di migliaia di passeggeri. La sinergia tra le famiglie francescane, i frati del Sacro Convento e le istituzioni civili ha trasformato una sfida logistica complessa in un successo d’immagine e sostanza per la città di Assisi e l’intera nazione.