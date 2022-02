Rotary Assisi celebra 117 anni del Club con service pro Angsa Umbria

I

n occasione dei 117 anni del Rotary, il Rotary Club di Assisi dona ad Angsa Umbria arredi, sussidi didattici e percorsi sensoriali per il Centro Up di Santa Maria degli Angeli, eccellenza del territorio per l’accoglienza di giovanissimi con sindrome da spettro autistico. Un service realizzato grazie all’iniziativa della “Conviviale Sospesa”, proposta dal Rotary2090 e che consiste nel devolvere quanto “risparmiato” per gli incontri sociali del Club, che non è stato possibile effettuare nel mese scorso per l’andamento della curva pandemica, a un progetto significativo sul territorio.

Carla Giglietti – Presidente Rotary Club Assisi

Il Centro Up che vede la diretta gestione da parte di ANGSA Umbria ONLUS, nasce 5 anni fa, nel comune di Assisi, con lo specifico obiettivo di prendersi carico di minori con disturbo dello spettro autistico e garantire loro il proseguo nella realizzazione del proprio progetto personale terapeutico elaborato dal competente Servizio riabilitativo dell’Azienda sanitaria di riferimento.

Il Centro UP è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 19. I nostri educatori svolgono le loro sessioni principalmente all’interno del centro, ma la presa in carico del minore è globale. Sono pertanto previsti anche interventi scolastici, assistenza domiciliare ed esperienze di socialità esterne al centro. L’intervento prevede l’impiego di tecniche cognitivo – comportamentali che si rifanno ai principi dell’ABA e del metodo Denver. Vengono supportate anche le famiglie dei minori coinvolti attraverso specifiche attività di parent training. Questo per garantire qualità del servizio ed una globale presa in carico della famiglia e del minore interessato.

La donazione di arredi e sussidi didattici che il Rotary Club di Assisi ha destinato al Centro Up sarà preziosa per arricchire e strutturare ancora meglio tutte le attività sociali ed educative che il centro offre quotidianamente e sarà occasione di grande gioia da parte dei bimbi che ogni giorno lo vivono!