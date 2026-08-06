Sbandieratori e Avis uniti nel dono, cresce la solidarietà ad Assisi

Isole Vergini Britanniche, cinema e folklore al 284 Excellence Film Festival MILANO (ITALPRESS) – Il 284 Excellence Film Festival torna nel 2026 con un obiettivo chiaro: rendere le Isole Vergini Britanniche una destinazione di riferimento per registi, appassionati di cinema e viaggiatori alla ricerca di un volto diverso dei Caraibi. In programma dal 29 ottobre al 1° novembre 2026, il festival accenderà i riflettori su Caribbean […]

Corte dei Conti scopre danno erariale da 600 mila euro su depuratori in Calabria CATANZARO (ITALPRESS) – Presunto danno erariale da circa 600 mila euro nella gestione dei depuratori comunali e consortili in Calabria. La Procura regionale della Corte dei conti ha notificato un invito a dedurre a nove tra persone fisiche e giuridiche, inclusi tre funzionari pubblici dei comuni di Montepaone e San Pietro Apostolo.L’indagine della Guardia di […]

Cina, vendite al dettaglio crescono a Hong Kong per 14 mesi consecutivi HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A giugno, la stima provvisoria del valore complessivo delle vendite al dettaglio di Hong Kong ammontava a 31,5 miliardi di dollari di Hong Kong (circa 4,01 miliardi di dollari statunitensi), con un aumento del 4,6% su base annua, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri. Nello stesso mese, le vendite online […]

Cina, banca Ubs rialza al 4,5% le previsioni su crescita del Pil di Hong Kong HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La banca svizzera UBS ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita economica di Hong Kong per il 2026, portandole dal precedente 3,3% al 4,5%, alla luce del costante andamento positivo dell’economia. Lunedi la banca ha affermato che le esportazioni ad alto valore aggiunto di Hong Kong dovrebbero continuare […]

Cina, lanciati dal mare due satelliti iperspettrali nello Shandong HAIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un razzo vettore Smart Dragon-3, con a bordo i satelliti iperspettrali Oriental Smart Eye 01 e 02, è decollato oggi dal mare al largo della città di Haiyang, nella provincia orientale cinese dello Shandong. I satelliti sono entrati nelle orbite previste. La missione di lancio in mare aperto è stata condotta […]

Delmastro, Camera non autorizza l’uso delle chat, voto a scrutinio segreto ROMA (ITALPRESS) – Con 206 voti favorevoli e 133 contrari, l’Auladella Camera ha approvato la relazione della Giunta per leAutorizzazioni che proponeva di negare alla Procura di Roma ilsequestro delle chat tra l’ex sottosegretario alla GiustiziaAndrea Delmastro e Mauro Caroccia. Su richiesta di Pd, Avs e M5S,la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. (ITALPRESS) – […]

Agli Europei di nuoto artistico bronzo per il team acrobatico azzurro L'Italia sale a quota 18 medaglie nella rassegna continentale di Parigi.

Nella 5 km altro oro per Taddeucci, bronzo per Pozzobon Altra doppietta azzurra sul podio, sono 17 le medaglie italiane a Parigi.

La Juventus piega il Chelsea a Hong Kong, decisivo Zhegrova Kolo Muani e Alajbegovic ancora in attesa dell'esordio