Sbandieratori e Avis uniti nel dono, cresce la solidarietà ad Assisi

Donazione collettiva all’ospedale nel giorno dedicato a Hiroshima
📌 Gli Sbandieratori di Assisi donano sangue con AVIS nel periodo più critico dell’estate. Un gesto di solidarietà che rinnova amicizia, senso civico e attenzione verso chi ha bisogno di cure, proprio nel giorno dedicato alla memoria di Hiroshima. Sempre.
Donazione collettiva per sostenere chi ha bisogno
Un nuovo gesto di solidarietà concreta arriva dagli Sbandieratori di Assisi, che nella mattinata di mercoledì 6 agosto hanno preso parte a una donazione di sangue di gruppo presso il Punto di Raccolta Sangue dell’Ospedale di Assisi. L’iniziativa è stata organizzata insieme ad AVIS Comunale Assisi e conferma un rapporto di collaborazione costruito nel tempo attraverso attività condivise e iniziative dedicate alla promozione della cultura della donazione.
La partecipazione del gruppo rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso nei mesi scorsi. Già durante le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della storica associazione assisiate, gli Sbandieratori avevano infatti deciso di affiancare AVIS in modo concreto, trasformando i valori di appartenenza, amicizia e servizio alla comunità in un impegno diretto verso chi necessita di trasfusioni.
La donazione collettiva assume così un significato che va oltre il semplice gesto individuale, diventando un esempio di partecipazione civica e responsabilità condivisa.
Un’iniziativa nel giorno della memoria di Hiroshima
La scelta della data del 6 agosto conferisce all’iniziativa un valore simbolico ancora più forte. L’appuntamento coincide infatti con l’anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, una ricorrenza che richiama una delle pagine più drammatiche della storia contemporanea.
Il richiamo alla memoria si accompagna a una riflessione sul valore della vita e sull’importanza delle azioni che ogni cittadino può compiere per contribuire al bene della collettività. Se quella giornata ricorda le conseguenze della distruzione provocata dall’uomo, la donazione di sangue rappresenta il segno opposto: un atto volontario orientato alla tutela della salute e al sostegno di persone che affrontano situazioni di particolare fragilità.
La scelta di organizzare la donazione proprio in questa data rafforza quindi il messaggio di responsabilità e vicinanza verso gli altri.
Estate, caldo e ferie riducono le donazioni
L’iniziativa arriva in un periodo che ogni anno presenta particolari difficoltà per il sistema trasfusionale. Le elevate temperature estive e il periodo delle vacanze determinano infatti una fisiologica diminuzione delle donazioni di sangue, mentre le esigenze degli ospedali restano costanti.
Le strutture sanitarie continuano quotidianamente ad avere bisogno di sangue per garantire interventi chirurgici, cure oncologiche, emergenze sanitarie e assistenza ai pazienti affetti da patologie croniche.
Per questo motivo ogni singola donazione assume un’importanza ancora maggiore durante i mesi estivi, contribuendo a mantenere disponibili le scorte necessarie per assicurare continuità alle attività assistenziali.
L’appello di AVIS Assisi alla cittadinanza
Secondo quanto evidenziato da AVIS Comunale Assisi, quando un gruppo così rappresentativo della città decide di donare insieme, il significato dell’iniziativa supera il numero delle sacche raccolte e diventa un esempio di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale.
L’associazione sottolinea inoltre come, proprio nel periodo caratterizzato dal caldo e dalle ferie, sia particolarmente importante dedicare qualche minuto a un gesto capace di offrire un contributo concreto alla salute di molte persone.
Gli Sbandieratori di Assisi vengono ringraziati per la sensibilità dimostrata e per aver confermato ancora una volta il proprio impegno accanto ad AVIS, dimostrando come la tradizione cittadina possa essere accompagnata da iniziative di alto valore sociale.
Un invito a continuare a donare anche durante l’estate
AVIS Comunale Assisi rinnova infine l’invito a tutti i cittadini a non interrompere la propria disponibilità alla donazione nemmeno durante il periodo estivo. Bastano pochi minuti per compiere un gesto che può risultare determinante per la cura di chi affronta un ricovero, un intervento o una terapia.
Per prenotare una donazione o ricevere informazioni è possibile contattare la segreteria di AVIS Assisi attraverso il servizio WhatsApp dedicato.
Donare sangue significa scegliere di sostenere la vita, contribuendo concretamente al funzionamento del sistema sanitario e offrendo un aiuto prezioso a chi, in un momento di difficoltà, non può fare a meno della generosità degli altri.
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