Soggiorni anziani Assisi rafforza inclusione sociale attiva

Iniziativa a Santa Maria degli Angeli per estate solidale

Il Comune di Assisi sostiene soggiorni estivi per anziani con un progetto mirato a rafforzare il benessere e contrastare la solitudine. L’iniziativa è rivolta ai residenti del territorio comunale e prevede un periodo di vacanza organizzata sulla riviera adriatica, con il supporto diretto dell’amministrazione per trasporti, assistenza e animazione.

Un soggiorno strutturato tra mare e assistenza

Il programma si svolgerà a Cattolica dal 21 giugno al 5 luglio 2026. La località balneare, scelta per le sue caratteristiche di accessibilità e servizi, ospiterà un gruppo di cinquanta partecipanti. L’organizzazione è pensata per garantire serenità e sicurezza durante tutta la permanenza, con un’attenzione costante alle esigenze degli ospiti.

Durante il soggiorno saranno presenti due operatori qualificati della cooperativa sociale Asad, incaricati di seguire i partecipanti nelle attività quotidiane. Il servizio comprenderà supporto pratico, assistenza e momenti ricreativi, costruiti per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva.

Iscrizioni e modalità di accesso

Le iscrizioni sono fissate per lunedì 20 e martedì 21 aprile 2026, nella fascia oraria dalle 9 alle 13. Le domande dovranno essere presentate presso il Centro diurno “Il Colibrì”, situato in viale Patrono d’Italia 66 a Santa Maria degli Angeli. Il numero dei posti è limitato e, in caso di richieste superiori alla disponibilità, verrà stilata una graduatoria basata sull’ordine di presentazione delle domande.

Il sistema adottato consente di garantire trasparenza e accesso equo al servizio, mantenendo al tempo stesso una gestione organizzativa efficace.

Obiettivi sociali e impatto sul territorio

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di politiche sociali orientate alla tutela della terza età. L’obiettivo centrale è favorire il benessere psicofisico delle persone anziane attraverso un’esperienza di vacanza accessibile, curata e inclusiva.

L’iniziativa punta anche a rafforzare le relazioni sociali tra i partecipanti. Il periodo estivo, spesso caratterizzato da una riduzione delle attività e dei contatti quotidiani, può accentuare condizioni di isolamento. Il soggiorno diventa così uno strumento concreto per creare legami, incentivare la socializzazione e prevenire situazioni di disagio.

Coesione e continuità relazionale

L’esperienza non si esaurisce nei giorni di vacanza. I partecipanti, attraverso le attività condivise, costruiscono relazioni che proseguono nel tempo. Si generano occasioni di incontro anche dopo il rientro, contribuendo a mantenere viva una rete sociale stabile e attiva.

Questo modello favorisce una coesione diffusa, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità locale. L’intervento del Comune si configura così non solo come sostegno logistico ed economico, ma come leva per lo sviluppo di dinamiche sociali positive e durature.

Un servizio integrato per la terza età

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di integrazione tra servizi sociali, assistenza qualificata e promozione del benessere. Il sostegno pubblico copre aspetti fondamentali come trasporto e organizzazione, rendendo l’esperienza accessibile anche a chi potrebbe incontrare difficoltà nel partecipare autonomamente.

Il progetto consolida il ruolo delle istituzioni locali nel garantire qualità della vita e inclusione, con un’attenzione specifica alle fasce più fragili della popolazione.