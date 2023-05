TV, Rai: Con il Cuore, solidarietà frati per popolazioni alluvione

TV – I frati di Assisi accanto alle popolazioni colpite dalle alluvioni delle ultime settimane in Italia. Con il Cuore sosterrà le famiglie e i cittadini che hanno perso tutto: case, vestiti, elettrodomestici, automobili e lavoro. L’evento solidale, condotto da Carlo Conti, verrà trasmesso martedì 30 maggio alle 21.25 in diretta su Rai1; si esibiranno sul palco Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr. Rain e Amii Stewart. A questa edizione speciale parteciperanno anche frati e suore impegnati in prima linea nell’accoglienza e nella cura degli ultimi.

«Qualcuno non potrà far rientro nelle proprie abitazioni per lungo tempo – ha dichiarato il coordinatore dell’evento, padre Enzo Fortunato -. Ogni donazione sarà utile per garantire accoglienza, cibo, medicine e tutto il necessario per poter ripartire. I francescani presenti nel territorio da sempre sono vicini agli ultimi e anche in questa emergenza sono in prima linea per stare accanto alla popolazione».

Il concerto benefico verrà trasmesso in diretta dal sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, martedì 30 maggio alle 21.25 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. 19 progetti in 9 paesi diversi già ufficializzati, tra cui le mense francescane in Italia, la popolazione siriana colpita dal terremoto lo scorso febbraio e le missioni francescane nel mondo, a cui si aggiunge il sostegno alle popolazioni colpite dalle alluvioni di maggio tramite la comunità dei frati francescani di Faenza. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Sostieni “Con il Cuore, nel nome di Francesco di Assisi”: fino al 15 luglio dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.