Stadio degli Ulivi, assessore replica alla Lega: “Solo Polemiche”

L’amministrazione comunale, per tramite l’assessore comunale allo sport Veronica Cavallucci, replica alle dichiarazioni del gruppo consiliare della Lega in merito alla pubblicazione di avviso pubblico per la gestione Campo Sportivo e dei campi da tennis “ Enzo Boccacci”, del complesso “Degli Ulivi” di Assisi.

“Come da regolamento comunale – spiega l’assessore Cavallucci – dal momento che non c’è più una società sportiva che gestisce l’impianto sportivo, abbiamo provveduto a fare un avviso pubblico esplorativo proprio per individuare un soggetto gestore, che sarà il futuro concessionario. Quindi tutto rientra nelle regole e nella più completa trasparenza”.

“Non è vero poi – continua sempre l’assessore Cavallucci – che non ci sono idee in proposito e cioè sul complesso Stadio degli Ulivi e piscina; come già ampiamente illustrato in consiglio comunale all’interpellanza della Lega nell’ultima seduta, si farà un concorso di idee partendo dal concept già elaborato dall’Università di Perugia, concorso che ci restituirà uno studio di fattibilità tecnico- economico necessario per intercettare le tante risorse necessarie per la riqualificazione dell’intero complesso sportivo”. “Questa la ricostruzione corretta della vicenda – conclude l’assessore – , il resto sono solo polemiche strumentali”.