Stefania Proietti candidata Presidente, endorsement di Tarquinio

Stefania Proietti candidata Presidente – Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, ha accettato la candidatura per la Presidenza della Regione Umbria, proposta da un ampio schieramento di forze politiche progressiste. La decisione di Proietti è stata accolta con favore da esponenti del Partito Democratico, tra cui Tarquinio, Parlamentare Europeo, che ha elogiato il suo impegno civico e la sua dedizione al territorio umbro.

In una dichiarazione pubblica, Tarquinio ha sottolineato il forte legame che unisce Proietti ad Assisi, città che governa con dedizione da anni. Ha poi aggiunto che solo un profondo amore per l’intera regione, combinato con un senso di dovere civico e una chiara consapevolezza della complessa fase politica attuale, potevano spingere Proietti ad accettare la sfida di candidarsi alla guida dell’Umbria.

Tarquinio ha espresso gratitudine per la disponibilità di Proietti, definendo la sua candidatura come un’opportunità per l’intera comunità umbra. “La sua è una candidatura per la gente dell’Umbria”, ha affermato, sottolineando l’importanza della sua esperienza e conoscenza del territorio. Secondo Tarquinio, Proietti rappresenta una figura capace di valorizzare le peculiarità della regione, che è molto più della semplice somma delle sue parti.

Il legame tra Tarquinio e Proietti non si limita all’ambito istituzionale, ma si estende a una lunga collaborazione fondata su stima reciproca e valori condivisi. Tarquinio ha ricordato come in passato abbia spesso sostenuto le iniziative di Proietti, in particolare quelle orientate al dialogo e alla pace, valori fondamentali nella gestione della città di Assisi, notoriamente simbolo di pace e spiritualità.

L’esperienza amministrativa di Proietti, maturata nel corso degli anni, è vista come un asset fondamentale per la sua candidatura. La sindaca ha dimostrato di sapere quali siano le esigenze dell’Umbria, e il suo operato ha ricevuto un riscontro positivo da parte della popolazione locale. La capacità di Proietti di lavorare con determinazione e pragmatismo, “a maniche rimboccate”, è stata evidenziata come una delle sue qualità distintive, riconosciute e apprezzate dagli umbri.

La candidatura di Proietti arriva in un momento delicato per la politica regionale, segnato da sfide complesse che richiedono una leadership forte e inclusiva. Il sostegno di un ampio spettro di forze progressiste alla sua candidatura riflette la fiducia nella sua capacità di unire diverse componenti politiche e sociali attorno a un progetto comune per l’Umbria.

Proietti, che ha sempre mostrato una particolare sensibilità per le questioni ambientali e sociali, è chiamata ora a mettere a frutto la sua esperienza e la sua visione per il futuro della regione. La sua candidatura rappresenta un’opzione per chi cerca una leadership radicata nei valori della pace e della solidarietà, con un’attenzione particolare allo sviluppo sostenibile e al benessere delle comunità locali.

L’Umbria, una regione con una ricca tradizione culturale e spirituale, si prepara dunque a una nuova fase politica, con la possibilità di essere guidata da una figura come Stefania Proietti, che porta con sé l’esperienza di un’amministratrice locale con una profonda conoscenza del territorio e delle sue esigenze. Il percorso che porterà alle elezioni sarà determinante per il futuro della regione, con Proietti che si presenta come una candidata in grado di interpretare le aspirazioni e i bisogni della sua comunità.

La campagna elettorale vedrà Proietti confrontarsi con le altre forze politiche su temi cruciali per il futuro della regione, come lo sviluppo economico, la gestione del territorio e la tutela dell’ambiente, in un contesto dove la coesione sociale e il dialogo saranno elementi centrali. La decisione della sindaca di Assisi di candidarsi alla Presidenza della Regione Umbria segna quindi un passo importante per il panorama politico regionale, con la speranza di un futuro improntato alla pace e alla collaborazione.