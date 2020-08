Stefano Pastorelli, Lega, mandando a casa Proietti faremo il bene di Assisi

Ho letto che il (ancora per poco) Sindaco di #Assisi (guarda caso del PD), nel ringraziarmi per il lavoro in Regione si augura che io pensi al bene di Assisi e non ai miei “piccoli obbiettivi”. Non si preoccupi; infatti il prossimo anno mandandola finalmente a casa faremo indubbiamente il bene di Assisi e raggiungeremo grandissimi obbiettivi.

Per ora ci limitiamo a correre dietro e a rimediare agli errori e orrori che il suo partito di riferimento e la sua maggioranza commettono a livello Comunale e Nazionale. Presenteremo infatti in Senato un emendamento per includere i Comuni esclusi dai finanziamenti a fondo perduto, tra cui Assisi.