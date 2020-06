Stoppini lascia Pd? Mencarelli, azione che non può passare inosservata

di Alessandro Luigi Mencarelli/Profilo Facebook

In qualità di cittadino, prima ancora che da persona impegnata per la politica comunale, credo che non possa passare inosservata l’uscita dell’attuale vicesindaco di Assisi, in quota PD, pubblicata sulla stampa del 2 giugno scorso. “Sto valutando l’uscita dal PD – spiega Stoppini – con l’idea poi, in vista delle prossime elezioni, di dar vita ad una lista civica […]” e poi ancora “Sono profondamente deluso da come il PD si muove in Assisi e in Umbria: è assente, manca il dialogo interno, e questo sin dall’inizio del mandato […]”.