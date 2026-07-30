Tari 2026, ad Assisi calo oltre il 10%, M5S rivendica linea

M5S: calo Tari legato a minore ricorso alle discariche umbre
⭐⭐⭐⭐ Tari 2026, ad Assisi tariffe in calo di oltre il 10%. Il Movimento 5 Stelle collega il risultato alla diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica in Umbria e rivendica la linea seguita sulle politiche ambientali M5S!.
La Tari 2026 ad Assisi registra una diminuzione superiore al 10%, un dato che il Movimento 5 Stelle Assisi valuta positivamente per gli effetti sulle famiglie e sulle attività economiche del territorio. La forza politica collega la riduzione delle tariffe alle scelte adottate nella gestione del ciclo dei rifiuti e, in particolare, alla diminuzione del materiale destinato allo smaltimento in discarica.
Secondo il Movimento 5 Stelle, il risultato rappresenta un segnale concreto degli effetti che possono derivare da una gestione orientata alla raccolta differenziata e al recupero della materia. Una maggiore capacità di separare e recuperare i materiali, sostiene il gruppo politico, consente infatti di diminuire la quantità di rifiuti che deve essere avviata allo smaltimento finale.
Il calo dei conferimenti nelle discariche umbre
A sostegno della propria posizione, il Movimento 5 Stelle Assisi richiama i dati relativi al 2025. In Umbria, nel corso dell’anno, i rifiuti conferiti in discarica sono diminuiti del 23%. Il quantitativo complessivo è passato da oltre 225 mila tonnellate a circa 174 mila tonnellate.
Nello stesso periodo, secondo i dati riportati dal Movimento 5 Stelle, i rifiuti provenienti da fuori regione si sono più che dimezzati. Numeri che, nella lettura politica proposta dal gruppo assisano, indicano un cambiamento già avviato nella gestione complessiva del sistema regionale.
La riduzione del materiale destinato alle discariche viene considerata un passaggio centrale anche sotto il profilo economico. Il Movimento 5 Stelle sottolinea infatti che diminuire il ricorso allo smaltimento consente di intervenire su una delle componenti che incidono sul costo complessivo del ciclo dei rifiuti.
La strategia regionale indicata dal Movimento 5 Stelle
Il gruppo di Assisi collega il quadro locale alle politiche regionali sui rifiuti portate avanti dall’assessore all’Ambiente Thomas De Luca. Secondo il Movimento 5 Stelle, l’impostazione attuale segue una linea sostenuta dalla forza politica negli anni precedenti e oggi tradotta nelle scelte di governo regionale.
L’obiettivo indicato è quello di incrementare la capacità di differenziare i rifiuti, recuperare materia e limitare progressivamente la quantità destinata allo smaltimento. Una strategia che, nella posizione espressa dal Movimento 5 Stelle Assisi, deve essere valutata anche alla luce dell’andamento delle tariffe e della riduzione registrata nei conferimenti in discarica.
Il calo della Tari ad Assisi superiore al 10% viene quindi inserito in un contesto più ampio, nel quale la gestione dei rifiuti viene collegata sia agli aspetti ambientali sia ai costi sostenuti da cittadini e imprese.
Il confronto politico sul termovalorizzatore
Nel documento il Movimento 5 Stelle Assisi torna anche sul confronto politico regionale relativo al termovalorizzatore. La forza politica ricorda che nei mesi precedenti era stato prospettato il rischio di un forte aumento della Tari in assenza della realizzazione dell’impianto.
Il gruppo assisano ritiene che i dati attuali offrano una lettura differente. Da una parte, ad Assisi le tariffe diminuiscono di oltre il 10%; dall’altra, a livello regionale, si registra una contrazione del quantitativo di rifiuti destinato alle discariche.
Per il Movimento 5 Stelle, questi elementi mettono in discussione la tesi secondo cui la realizzazione di un inceneritore sarebbe stata indispensabile per ottenere una riduzione delle bollette. La forza politica ribadisce di avere sostenuto nel tempo un modello alternativo, fondato sulla differenziazione dei rifiuti, sul recupero della materia e sulla riduzione dello smaltimento.
La Tari 2026 e gli effetti per il territorio di Assisi
La diminuzione della Tari assume un rilievo diretto per il territorio comunale perché riguarda famiglie e attività economiche di Assisi. Il Movimento 5 Stelle interpreta la riduzione superiore al 10% come un risultato coerente con una gestione che punta a contenere il ricorso alle discariche e a valorizzare maggiormente il recupero dei materiali.
Il dato tariffario viene quindi utilizzato dal gruppo politico per sostenere che la riduzione dei costi e una diversa organizzazione del ciclo dei rifiuti possono procedere nella stessa direzione. La posizione espressa mette al centro il rapporto tra quantità di rifiuti prodotti, raccolta differenziata, recupero della materia, smaltimento e conseguenti ricadute economiche.
Il modello rivendicato dal gruppo assisano
Per il Movimento 5 Stelle Assisi, quanto sta avvenendo rappresenta l’avvio di una fase nella quale le proposte sostenute negli anni precedenti trovano applicazione nelle politiche regionali e producono risultati misurabili.
La riduzione dei conferimenti in discarica registrata nel 2025 e il calo della Tari previsto ad Assisi per il 2026 vengono indicati come due elementi della stessa impostazione. Il gruppo politico considera questi dati una conferma della possibilità di perseguire un modello orientato alla sostenibilità e, contemporaneamente, alla riduzione dei costi.
La posizione del Movimento 5 Stelle resta dunque centrata sulla progressiva diminuzione dello smaltimento in discarica, sull’aumento del recupero di materia e sulla convinzione che questa strategia possa avere effetti anche sulle tariffe sostenute dagli utenti. Il calo superiore al 10% annunciato per Assisi viene indicato come uno dei primi risultati concreti di questa impostazione.
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