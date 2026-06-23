Tari Assisi 2026 Fasulo attacca rischio aumenti e conguagli

Truffa sul “Sisma Bonus”, eseguito maxi-sequestro da 3,5 milioni a Foggia FOGGIA (ITALPRESS) – – I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno sequestrato beni per oltre 3,5 milioni di euro a due persone e tre società. Le accuse sono di truffa aggravata e autoriciclaggio. Il provvedimento, emesso dalla Procura foggiana e convalidato dal GIP, ha fatto scattare anche perquisizioni mirate.L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia […]

Milano, agente di Polizia Locale muore dopo inseguimento in moto MILANO (ITALPRESS) – Tragico inseguimento stradale nella serata di ieri alle porte di Milano. Un agente di Polziia locale di 35 anni ha perso la vita a Peschiera Borromeo, nei pressi dell’aeroporto di Linate. Secondo una prima ricostruzione, l’agente, a bordo di una moto di servizio, si era messo all’inseguimento di un’Audi Q7 che aveva […]

L’Algeria ribalta la Giordania, sfida per il 2° posto con l’Austria SAN FRANCISCO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Algeria batte 2-1 la Giordania e la condanna all’ultimo posto nel girone J del Mondiale. Al-Rashdan la sblocca nel primo tempo, ma nella ripresa la ribaltano Benbouali e Gouiri, in una gara dove i cambi effettuati da Petkovic risultano decisivi. L’Algeria prova subito a fare la partita, ma deve […]

A New York 3-2 pirotecnico tra Norvegia e Senegal NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Norvegia tiene il passo della Francia nel girone I e conquista i sedicesimi di finale ai Mondiali 2026. Gli scandinavi battono 3-2 il Senegal e si andranno a giocare all’ultima giornata il primato nel raggruppamento con gli uomini di Deschamps. Protagonista sempre Erling Haaland che, dopo la doppietta […]

Pioggia e fulmini non fermano la Francia, Iraq al tappeto per 3-0 PHILADELPHIA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La pioggia e i fulmini non fermano la Francia. La nazionale di Deschamps batte 3-0 l’Iraq nella seconda giornata del girone I dei Mondiali 2026 e si garantisce un posto nei sedicesimi di finale. Allerta fulmini a Philadelphia, con un’interruzione di due ore tra il primo e il secondo tempo […]

Dragon Boat Festival, a Pechino 8,4 mln di visite turistiche durante le vacanze PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Pechino ha registrato 8,466 milioni di visite turistiche durante i tre giorni di vacanze per il Dragon Boat Festival, secondo i dati dell’Ufficio municipale della Cultura e del Turismo della Capitale cinese. Secondo la stessa fonte, le entrate turistiche totali hanno raggiunto gli 11,35 miliardi di yuan (circa 1,67 miliardi di […]

Messi nella storia, l’Argentina batte l’Austria e va ai sedicesimi Doppietta per l'ex Barça che con 18 gol diventa il miglior bomber di sempre ai Mondiali

Chongqing potenzia servizio treni merci Cina-Europa per export auto CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un treno merci Cina-Europa carico di nuovi container multiuso per automobili, da 40 piedi e 35 tonnellate, è partito oggi da Chongqing, nella Cina sud-occidentale. I container trasportano 182 automobili della China Changan Automobile Group Co., Ltd., una casa automobilistica con sede a Chongqing, importante polo della produzione automobilistica. Con i […]

Ue, Schlein “Meloni faccia con noi battaglia per rilancio industriale” Così la segretaria del Pd in occasione dell'evento "L'Europa che vogliamo", organizzato dalla delegazione PD al Parlamento europeo.