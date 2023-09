Tensioni su impianti sportivi di Assisi, Lega accusa amministrazione

Tensioni – La situazione degli impianti sportivi nella città di Assisi continua a essere oggetto di discussione, con un acceso botta e risposta tra la Lega e l’Amministrazione Comunale. La Lega accusa l’amministrazione di non aver mantenuto le promesse fatte in passato riguardo agli investimenti negli impianti sportivi e sostiene che le parole siano rimaste vuote.

I consiglieri comunali della Lega, Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli, insieme al consigliere regionale Stefano Pastorelli, sottolineano che nonostante le promesse fatte tre anni fa dal sindaco di Assisi di sistemare l’impianto dello stadio degli Ulivi e la piscina, nulla è stato ancora realizzato. La Lega invita l’Amministrazione Comunale a partecipare a un bando regionale per il supporto a interventi sugli impianti sportivi pubblici.

L’assessore Veronica Cavallucci risponde alle critiche sostenendo che i 15 milioni di euro stanziati dalla Regione per i 92 Comuni umbri non sarebbero sufficienti nemmeno per il complesso sportivo degli Ulivi. Tuttavia, afferma che l’incontro con il Ministro per lo Sport Andrea Abodi aveva lo scopo di individuare un canale di finanziamento straordinario per affrontare la complessa situazione dell’impianto degli Ulivi.

Cavallucci menziona anche altri progetti in corso, tra cui il restauro completo della palestra di Petrignano grazie alle risorse finanziate con il Pnrr e la riqualificazione dell’impianto di Tordandrea in collaborazione con la parrocchia. Inoltre, sottolinea che il progetto esecutivo per la realizzazione di una tensostruttura nello stadio di Santa Maria è già pronto, e entro l’anno si procederà alla rimozione della struttura esistente e alla costruzione della nuova.

La discussione evidenzia la complessità del finanziamento e dello sviluppo degli impianti sportivi nella città di Assisi e la necessità di trovare soluzioni adeguate per garantire agli abitanti strutture sportive di qualità.