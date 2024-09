Tesei e Proietti: avversarie alle urne, unite per i cattolici

Il recente incontro tra Donatella Tesei, presidente uscente per il centrodestra, e Stefania Proietti, sindaca di Assisi per il centrosinistra, ha rappresentato un momento di confronto in vista delle prossime elezioni regionali in Umbria. Le due politiche, pur essendo avversarie, hanno trovato un terreno comune nell’impegno dei cattolici in politica, tema centrale del convegno promosso dall’Udc.

Durante l’incontro, Proietti ha sottolineato l’importanza della discussione e del confronto nella politica, richiamando i principi della dottrina sociale della Chiesa e le recenti encicliche di Papa Francesco, che evidenziano come la politica debba essere un affare collettivo. Secondo Proietti, il dialogo è fondamentale per costruire una buona politica, basata su argomentazioni e rispetto reciproco. “Qui non ci sono battaglie personali, ma un grande rispetto tra donne e valori condivisi”, ha affermato Proietti, rimarcando che, sebbene ci siano visioni differenti su come tradurre questi valori in un progetto politico, spetterà ai cittadini decidere liberamente.

Da parte sua, Tesei ha accolto positivamente l’invito al dialogo, esprimendo gratitudine nei confronti di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, per il sostegno del partito nelle prossime consultazioni elettorali. Ha evidenziato che la sua presenza era motivata non solo da amicizia, ma anche dall’intenzione di porre l’accento su temi di rilevanza politica, traducendo le sue convinzioni in azioni concrete. Tesei ha citato alcune delle scelte strategiche adottate dalla Regione, come la legge sulla famiglia e il supporto a associazioni e oratori, per dimostrare il suo impegno verso il mondo cattolico.

Il segretario Cesa ha poi espresso il supporto dell’Udc nei confronti di Tesei, motivando la scelta con i risultati positivi ottenuti dalla presidente uscente in Umbria. “Sosteniamo Donatella Tesei perché ha dimostrato di fare un ottimo lavoro e, con il supporto di tutti, può proseguire su questa strada”, ha dichiarato, aggiungendo che porterà in consiglio regionale i temi cari al partito, inclusa la difesa dei valori rappresentati dal loro simbolo.

Questo incontro ad Assisi rappresenta un’eccezione nel clima elettorale, dove la competizione politica è spesso segnata da tensioni e scontri. Tuttavia, il messaggio principale emerso è quello di un’opportunità di dialogo e collaborazione su temi che uniscono, al di là delle differenze politiche. Tesei e Proietti si preparano, dunque, a una campagna elettorale in cui i valori cattolici e l’impegno civico potrebbero rappresentare un punto di convergenza, nonostante le divergenti visioni sul futuro della regione.

La politica umbra si trova, così, in un contesto in cui il dialogo potrebbe influenzare le scelte degli elettori, offrendo un’alternativa a un approccio puramente competitivi. Le due candidate dovranno ora affrontare le sfide delle rispettive campagne, mantenendo la promessa di un confronto basato su argomenti e proposte concrete, essenziali per attrarre consensi e per guidare il dibattito pubblico. Con l’attenzione rivolta ai valori e alla responsabilità sociale, Tesei e Proietti si presentano come figure in grado di interpretare le aspettative dei cattolici e dei cittadini umbri, in un momento cruciale per il futuro della regione.