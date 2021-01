Tonino Lunghi e l’uso delle risorse generate dal Recovery Fund

Occorre trovare una soluzione adeguata se riteniamo che il tema dell’educazione dei nostri figli sia uno degli obbiettivi principali da perseguire. Si elabori un progetto di massima che tenga conto anche delle strutture esistenti senza andare ad occupare nuovo territorio. Questo lo affermo prima che vengano utilizzati i fondi esistenti per la ristrutturazione dell’immobile dell’ex ICAP già sede del Corso di Laurea del Turismo ove ancora non mi sembra chiara la destinazione. Abbiamo perso tre anni per realizzare l’intervento se facciamo una ulteriore riflessione credo che non succeda niente. Occorre avere il coraggio di pensare che le strutture possono essere demolite e ricostruite quando non sono rispondenti alle necessità. Fatevi una passeggiata nella zona Industriale di S. Maria degli Angeli e rendetevi conto come la “SIR” sia riuscita a riqualificare un pezzo importante della zona industriale senza occupare nuovo suolo come ahimè hanno fatto altre aziende!