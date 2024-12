Umbria Domani, auguri alla presidente Proietti e obiettivi futuri

Umbria Domani – La lista civica Umbria Domani ha rivolto i propri auguri di buon lavoro alla neoeletta presidente della Regione Stefania Proietti, sottolineando il significato storico del suo incarico. La leader, già apprezzata per la guida di Assisi e della Provincia, viene descritta come una figura capace di governare con competenza e visione.

Umbria Domani, nata in tempi brevissimi – meno di due mesi – per partecipare alle elezioni regionali, ha ottenuto un risultato significativo, sfiorando il 5% dei voti e contribuendo all’elezione di Bianca Maria Tagliaferri nell’Assemblea Legislativa. La lista non si considera un semplice cartello elettorale, ma un movimento fondato su valori riformisti, sensibilità ecologiste, e un cattolicesimo sociale.

Risultati e responsabilità

La lista ha raccolto il sostegno di oltre 15.000 elettori, garantendosi una rappresentanza istituzionale con l’elezione di Tagliaferri, la quale collaborerà con la presidente Proietti per portare avanti gli obiettivi comuni. I rappresentanti di Umbria Domani si impegnano a ricambiare la fiducia ricevuta lavorando per una politica inclusiva, aperta e orientata al benessere dei cittadini.

Tra le priorità identificate ci sono:

Inclusività sociale: attenzione ai bisogni dei meno fortunati e promozione del talento giovanile.

attenzione ai bisogni dei meno fortunati e promozione del talento giovanile. Sostenibilità ambientale: rafforzare le politiche ecologiche e promuovere pratiche responsabili.

rafforzare le politiche ecologiche e promuovere pratiche responsabili. Economia e lavoro: supportare imprese, cooperative e associazioni per affrontare le sfide economiche.

Dialogo con il territorio

Umbria Domani intende consolidarsi come forza politica strutturata nei territori, favorendo collaborazioni federative con altre realtà civiche locali. L’obiettivo è rappresentare una vasta pluralità di cittadini, includendo associazioni e gruppi che operano nei settori economico, sociale e ambientale.

Il movimento si pone come interlocutore privilegiato per il civismo regionale, in particolare per quelle realtà che negli ultimi dieci anni hanno assunto ruoli di guida nelle amministrazioni locali.

Il contributo alla vittoria

La vittoria di Stefania Proietti è stata accolta con entusiasmo dal gruppo civico, che ne sottolinea il significato politico. La sua esperienza amministrativa, maturata in otto anni come sindaca di Assisi e in tre anni come presidente della Provincia, è stata determinante per consolidare la fiducia degli elettori. La sua affermazione alla guida della Regione viene descritta come una vittoria “più che netta”.

Impegni futuri

Con l’elezione di Tagliaferri, il movimento mira a far sentire la propria voce sulle questioni chiave per l’Umbria. Tra gli impegni principali, spiccano:

Stimolare una maggiore partecipazione civica.

Promuovere politiche di sviluppo sostenibile.

Ascoltare e rappresentare le esigenze dei cittadini e delle imprese.

In conclusione, il gruppo ribadisce il proprio sostegno alla presidente Proietti e alla consigliera Tagliaferri, augurando loro buon lavoro e sottolineando l’importanza di portare avanti i valori condivisi nell’attuale mandato.