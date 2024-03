Un incontro per l’Umbria: Comunità, Radici e Futuro

La deputata Anna Ascani e il senatore Walter Verini promuovono un dialogo pubblico per discutere il futuro dell’Umbria

Martedì 26 marzo, alle ore 18.30, presso il Ristorante Carfagna di Assisi, si terrà un evento significativo. La deputata Anna Ascani e il senatore Walter Verini, entrambi membri del Partito Democratico, hanno organizzato un incontro pubblico intitolato “Insieme per l’Umbria: la nostra comunità, le nostre radici, il nostro futuro”.

I due parlamentari hanno espresso la loro soddisfazione per l’adesione di molti militanti, dirigenti e amministratori del Partito Democratico, così come di diversi candidati a sindaco del centro sinistra. Questo incontro è stato pensato come un’opportunità per fare il punto sull’impegno parlamentare di opposizione del Partito Democratico rispetto al Governo Meloni e per discutere le proposte alternative del partito.

Ascani e Verini sperano che l’evento stimoli una riflessione e un dibattito sull’Umbria, in vista delle prossime battaglie elettorali nei Comuni e delle elezioni regionali autunnali. L’obiettivo è contribuire a ricostruire le ragioni e le proposte di una sinistra aperta e progressista, come alternativa ai fallimenti della destra attuale.

L’incontro rappresenta un’occasione per discutere il futuro dell’Umbria e per rafforzare l’identità della comunità. Ascani e Verini invitano tutti a partecipare a questo dialogo aperto, per esplorare insieme le radici della regione e per immaginare un futuro sostenibile e progressista per l’Umbria.