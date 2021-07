Vaccinare tutti i dipendenti Comunali, una proposta di Bocchini e Bastianini

Ho presentato insieme ad Ivano Bocchini e Luigi Bastianini una interrogazione per proporre al Sindaco di far vaccinare tutti i dipendenti Comunali, che non lo avessero già potuto fare, utilizzando il Servizio che Confindustria Umbria ha organizzato al PalaEventi di S. Maria degli Angeli. Ci sono segnali preoccupanti di ripresa dei contagi anche nel nostro territorio ed esiste la preoccupazione dei dipendenti comunali per i rischi che corrono stando a contatto giornaliero con un gran numero di persone. Dato che abbiamo questa opportunità, sfruttiamo in maniera decisa e rapida per non trovarci impreparati./A. Lunghi