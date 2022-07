Search for: Search Button

Verifica con fonometro, Santarelli risponde ai due consiglieri della Lega

“Da mesi ormai, in tutte le ore del giorno e negli ultimi tempi anche e soprattutto della notte, gli abitanti del paese sono costretti a sopportare le scorribande rumorose oltremisura di giovani alla guida di mezzi a due ruote, certamente non in regola con le emissioni acustiche”. Lo scrive Gigliola Santarelli, residente a Santa Maria degli Angeli, la località più popolosa del Comune di Assisi e interessata da un flusso turistico rilevante.

Santarelli rivolgendosi ai due Consiglieri Mignani e Pastorelli risponde dicendo: “Non comprendo come mai si siano tanto risentiti perché l’Amministrazione attraverso la Polizia locale abbia cominciato a multare, dopo verifica con fonometro, i guidatori di mezzi a due ruote che corrono oltretutto come forsennati per le vie di Santa Maria degli Angeli. Mi viene da pensare – aggiunge -, vista la reazione: forse figli o parenti dei Consiglieri sono stati ‘beccati’ in flagrante? O magari, considerato l’avvio di clima elettorale, Mignani e Pastorelli con il loro comunicato contano di raccogliere futuri voti?”

Diverse le domande Santarelli che aggiunge: “Quando poi scrivono che la Polizia locale ha anche più importanti incombenze di cui occuparsi, concordo, ma chiedo ai due: conoscono la carenza di organico in cui è risaputo si trova il corpo della Polizia locale? Magari potrebbero attivarsi, insieme ad altri rappresentanti di forze politiche, di considerare urgente un incremento di personale. Allora avrebbe senso fare incontri con i giovani, per informarli e formarli a un uso consapevole dei mezzi a motore che utilizzano! Comunque un fatto è certo: questa notte non hanno scorrazzato! Il passaparola o, come si usa dire oggi i social, qualche effetto lo hanno sortito!”

La cittadina ricorda a Mignani e a Pastorelli che “con questo provvedimento si evita anche qualche grave incidente, perché questi ‘poveri’ ragazzi rischiano e mettono a rischio la vita, dal momento che corrono a velocità compatibili solo in un circuito! Un’ultima cosa, tanto per essere chiara: chi mi conosce sa che, pur non riconoscendomi affatto nella compagine politica dei consiglieri, sono altrettanto critica per molti aspetti con l’Amministrazione, sempre pronta a un confronto civile. Vorrei aggiungere che non ho velleità di alcun genere. Il mio impegno è sempre stato quello di lottare per battaglie ambientali che riguardano tutti, indipendentemente dall’appartenenza politica! Come ripeto sempre – e conclude –: l’inquinamento è ‘democratico’! Arriva a tutti senza distinzioni di sorta!”