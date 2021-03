Chiama o scrivi in redazione

Vota il tuo candidato a sindaco, al via il sondaggio Assisioggi

Assisi Oggi, sulla propria pagina web, propone un sondaggio pubblico relativo ai candidati a sindaco di Assisi per le Amministrative 2021. E’ solo orientativo e non ha alcun valore statistico. Tutti possono votare.

Il sondaggio, rispetto a quelli che esistono nei vari siti web, è stato configurato e permette di votare UNA SOLA VOLTA da uno stesso dispositivo che sia Pc, Mac, Tablet, i-Phone e qualsiasi altro apparecchio usato. Il sistema, infatti, riconosce automaticamente l’indirizzo IP usato dalla connessione internet. Chi ha già votato, non può farlo una seconda volta, infatti, questi ultimi vedranno direttamente i risultati del sondaggio e nessuna possibilità di voto a loro sarà permessa. Questo per rendere il sondaggio più attendibile possibile ed evitare che una stessa persona voti (per gioco) più volte lo stesso candidato, regalando voti a destra e manca.

Chi vuole può esprimere un suo consenso, ricordando che il vero sindaco sarà scelto dai cittadini durante le votazioni ufficiali, può farlo cliccando sul nome che compare in home su www.assisioggi.it sulla destra (sidebar) del sito.

I candidati al momento sono 2: Stefania Proietti (sindaco uscente sostenuta dal centrosinistra) e Marco Cosimetti (centrodestra)

