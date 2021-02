Voto Assisi, Cosimetti e Pasqualoni per il centrodestra

da Lorenzo Capezzali

La fuga in avanti del sindaco Proietti prosegue visto che nessun concorrente ha messo il suo sigillo nel centrodestra. Cosimetti e Pasqualoni sono i nomi che girano di più ma non è detta l’ultima parola perché in politica non si sa mai. Lega e 5 stelle pensano e nel frattempo si fanno congetture su quello o l’altro spazio dove collocarsi. Cinque stelle potrebbe andare con il centrosinistra mentre la Lega potrebbe mettere sul piatto della bilancia Pastorelli, consigliere, come ala d’appoggio o altro. Intanto il candidato sindaco Proietti pianifica il proprio slancio protettivo nel territorio con interventi a tappeto su strade, vie, illuminazione tutto ciò, insomma, che fa parte del programma amministrativo. Pragmatismo e aderenza sui fatti operativi e di consiglio che provengono da più parti secondo ai voleri della maggioranza di centrosinistra dalle falde più o meno aperte dai 21 sottoscrittori firmatari e dalla @sinistra di Luigino Ciotti. Una biforcazione interna che produce riflessione ma interventi ai vari livelli di Pd e Assisi Domani, lista di emanazione del sindaco Proietti. Si annotano flash e partecipazioni non in ultimo la presenza possibile di un noto ex sindaco del passato.