Novantenne imbocca rotonda contromano a Santa Maria La donna al volante è andata a sbattere contro un autobus di linea

L’incidente si è verificato poco dopo le 17.30, alla rotonda fra via Giovanna di Savoia, regina dei Bulgari e via Patrono d’Italia. L’utilitaria, una Volkswagen Lupo, stava salendo verso Assisi mentre il pullman (della linea che unisce la città serafica a Perugia) stava scendendo e non aveva a bordo passeggeri.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale l’auto ha imboccato contromano la rotatoria finendo sul bus. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118.