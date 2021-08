Polizza assicurativa per il cane, "fa parte della nostra famiglia"

Ha accettato, senza pensarci due volte, la proposta di sottoscrivere una polizza assicurativa che il direttore e la specialista commerciale dell’Ufficio postale di Tordandrea gli hanno rivolto per il suo Buddy, un labrador di 10 anni.

Protagonisti della vicenda Emilio Ronci, vigile urbano di Assisi, il direttore Oriella Turrioni e la specialista Angelica Bazzica del locale Ufficio Postale e appunto Buddy.

“Ho accettato con entusiasmo la proposta ricevuta in ufficio postale per la sottoscrizione di una polizza per il mio cane, perché anche se docile di carattere, è mio dovere proteggere lui e gli altri da eventuali incidenti. E’ stato tutto molto veloce, semplice e soprattutto economico. Al di là di questi aspetti poi – dichiara il signor Emilio – non dimentichiamoci di sensibilizzare tutti contro l’abbandono degli animali, fenomeno vergognoso che si intensifica soprattutto d’estate. Gli animali fanno parte della famiglia, vanno amati, non abbandonati”.

La linea assicurativa denominata Protezione animali domestici è dedicata ai possessori di cani, gatti o altri animali domestici, da cortile o da sella. La sua sottoscrizione prevede il rimborso spese veterinarie solo per intervento chirurgico, pre e post intervento, la responsabilità civile e la tutela legale per eventuali danni a terzi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.poste.it.

di Flavia Pagliochini