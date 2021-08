Chiama o scrivi in redazione

🖨 Rassegna stampa 🖨 Alla Cittadella di Assisi tornano i corsi in presenza

di Flavia Pagliochini

Tornano i corsi di studio, in presenza ma anche a distanza, della Cittadella di Assisi. Insieme per camminare insieme è il titolo dei corsi di studio in scena alla Pro Civitate christiana che da domani a domenica aprirà un cantiere di riflessioni e proposte sull’argomento, dedicando la prima parte del suo percorso allo stile e metodo sinodale.

Tra gli interventi, la conversazione di apertura dell’arcivescovo abate di Modena- Nonantola e vescovo di Carpi, Erio Castellucci, vicepresidente della Cei, con la vaticanista Vania De Luca, e tra gli altri don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di Libera, la pastora della Chiesa valdese di Torino Maria Bonafede, il fondatore di Slow Food, Carlo Petrini.

Oltre che in presenza – con la possibilità di soggiornare nella Cittadella della Pro Civitate – questo e i successivi corsi potranno essere seguiti anche in collegamento streaming, previa il versamento di un contributo (le informazioni sono tutte reperibili sul sito cittadella.org).