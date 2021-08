🖨 Rassegna stampa 🖨 Uliveti divorati dalle fiamme a San Benedetto

di Flavia Pagliochini

Sono durate circa due ore le operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato nella zona di San Benedetto, ieri pomeriggio, in località Sant’Angelo in Panzo ad Assisi. Su quanto accaduto indagano i carabinieri forestali, mentre a spegnere le fiamme e gestire la viabilità sono intervenuti ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi che hanno operato con il supporto del gruppo della Protezione civile di Assisi (che svolge anche il servizio di avvistamento incendi), insieme all’Afor. Secondo le prime informazioni su quanto verificatosi, l’incendio – divampato per cause in corso di accertamento a partire dalla scarpata che costeggia la strada – ha distrutto diverse centinaia di metri quadri di campo e uliveti, ma fortunatamente le fiamme sono state fermate prima che arrivassero al bosco vero e proprio. A dare la notizia di quanto successo il sindaco Stefania Proietti dalla sua pagina Facebook, ringraziando i soccorritori e ricordando l’importanza di prevenire gli incendi evitando qualsiasi azione che possa fungere, anche involontariamente, da innesco.