A Ferragosto controlli a tappeto in sei comuni dell'Assisano

di Flavia Pagliochini

Ferragosto non ferma il lavoro dei carabinieri. In particolare ad Assisi sabato e domenica gli uomini del tenente colonnello Marco Vetrulli (in foto) hanno effettuato un vasto servizio nell’intero territorio di competenza. Decine di pattuglie impiegate in sei comuni nell’intero arco della giornata, controllando nel complesso 198 autovetture, con 317 persone identificate, di cui 28 cittadini stranieri.

Decine i controlli alle persone sottoposte a misure cautelari e i militari hanno anche effettuato verifiche in cinque strutture ricettive. Due le persone denunciate in stato di libertà: un 36enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso per violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale, in quanto sorpreso fuori dalla propria abitazione e un 30enne albanese, anch’egli già noto ai carabinieri, per rifiuto di esibire un valido documento di identificazione.

Le sanzioni al codice della strada elevate sono state 11, in particolare: un cittadino italiano è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con targa straniera; oltre al sequestro del veicolo, l’uomo ha ricevuto una multa di quasi 900 euro. Una cittadina albanese è stata scoperta alla guida di un veicolo di cilindrata superiore a quella consentita ai neopatentati, mentre altre due persone sono state scoperte rispettivamente mentre usavano il telefono mentre guidavano e a guidare senza patente. I militari inoltre hanno recuperato e restituito al proprietario un veicolo rubato alcuni giorni fa. (CU)