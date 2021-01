Acque agitate, tra polemiche e lavori in corso, Bastianini chiede conto al sindaco

«Caro sindaco Proietti – aggiunge Bastianini – ti ricordo che in campagna elettorale ai cittadini di Rivotorto abbiamo chiesto la loro fiducia su dei temi ben precisi tra i quali il completamento quasi totale delle zone mancanti d’ acqua potabile». Sul fronte acqua, il Comune, dal canto suo annuncia, interventi.

Oggi, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’acquedotto (dorsale acquedottistica in gergo tecnico) finalizzati al collegamento dell’allaccio nelle abitazioni ubicate a Santa Maria degli Angeli, lungo via Valecchie. In tal modo i residenti di quella zona potranno collegarsi all’acquedotto e usufruire di un servizio fondamentale per la vita quotidiana.

«Questo tipo di intervento rientra nel programma voluto dall’amministrazione comunale e approvato dall’Auri ed effettuato da Umbra Acque», viene evidenziato. Per permettere lo svolgimento dei lavori verrà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi i residenti, in via Valecchie, dall’intersezione con via Francesca all’intersezione con via Alfredo Panzini.