Assisi, il Credito sportivo per il progetto di restyling di piscina e stadio degli ulivi

Un luogo dove in futuro sarà possibile coniugare sport e benessere. Il presidente dell’istituto per il credito sportivo Andrea Abodi si è così espresso ieri dopo aver visitato la piscina comunale e lo stadio degli ulivi accompagnato dal sindaco Stefania Proietti e dall’assessore allo Sport Veronica Cavallucci. «Abodi – spiega il primo cittadino – ha assicurato che l’istituto per il credito sportivo si occuperà della piscina comunale, chiusa da troppi anni, e dell’impianto a ridosso, alle pendici del Subasio». Durante la visita ha ascoltato la storia della piscina comunale e del recente studio commissionato dall’amministrazione comunale al professor Stefano Stanghellini che ha prospettato due soluzioni. La prima che prevede la riattivazione dell’impianto natatorio e la demolizione delle strutture in cemento armato ormai non recuperabili, l’ampliamento dell’offerta sportiva con dotazioni per attività all’aria aperta e indoor, con un costo di almeno un paio di milioni di euro; la seconda, più ambiziosa, prevede un consistente ampliamento dei servizi e delle strutture, con un’offerta di attività più ampia perché legata al parco del Subasio. «Ora si tratta di approfondire i percorsi – precisa il sindaco – ma con il credito sportivo siamo più convinti che di andare avanti». Massimiliano Camilletti