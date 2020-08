Assisi, per tre giorni l’hotel Subasio verrà trasformato in un cinema

Trasformare l’hotel Subasio in un sala cinematografica. Questo l’obiettivo del presidio Libera Assisi “Mario Francese” e del collettivo di cinema Prospettiva Kinski, in collaborazione con la casa di riposo “Andrea Rossi” e con il patrocinio del Comune di Assisi che a tal fine hanno attivato una campagna di crowdfunding. Per tre giorni in questo modo il cinema tornera’ nel comune di Assisi, luogo dal quale da di- versi anni è assente. La rassegna si terrà infatti il 18, 19 e 20 settembre. Il link per contribuire alla raccolta fondi è il seguente: https://www.gofund- me.com/f/donazione-cinema-all-hotel-subasio. L’hotel, chiuso a seguito di un’interdittiva antimafia, aprirà le porte alla cittadinanza per permettere di osservare da vicino di cosa sono capaci le mafie e di quanta bellezza può essere distrutta se in mano a chi sceglie di usarla per alimentare un sistema criminale. Sarà la bellezza lo sfondo della rassegna: la bellezza di guardare un film insieme proiettato su grande schermo, la bellezza del panorama che si può osservare dalle terrazze dell’hotel Subasio, la bellezza che diventa un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. La società dei fratelli Catalano che gestiva l’hotel si era aggiudicata l’appalto nel 2013 dopo un’asta andata deserta, che prevedeva la concessione della struttura in affitto per trent’anni per un importo di 5 milioni e 550 mila euro.

Massimiliano Camilletti