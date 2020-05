Assisi, si svolgono on line le cene del Calendimaggio

Fedeli alla festa anche se la festa non c’è. E’ questo il motto che anima i partaioli che non ri nunciano a tenere vivo lo spirito del Calendimaggio. E così la cena propiziatoria quest’anno è uscita dal chiuso delle taverne e si è consumata online nel rigoroso rispetto delle distanze. «Nell’attesa – puntualizza il priore maggiore de Sotto Simone Menichelli ne “Il Magnifico” – che il prima possibile potremo fonderci in un caldo e rosso abbraccio». La Magnifica Parte de Sotto giovedì ha aperto i festeggiamenti alle 19 con il cuoco Claudio Piermaria e il sommelier Lorenzo Brizi che hanno dato preziosi consigli ai magnifici partaioli intenti a preparare pasta alla gricia e frittelle di mele.

Anche la Nobilissima Parte de Sopra giovedì ha dato vita a “PropiziAmo” una serie di iniziative finalizzate a colmare il mancato svolgimento della tradizionale cena. Pubblicato sul canale YouTube de Parte de Sopra il video del Cantamaggio, mentre grazie alle “sapienti mani” della Nobilissima sartoria sta ripartendo il progetto delle bandiere. «Nobilissimi partaioli – è stato l’invito rivolto ai blu dal priore maggiore de Sopra Alessandro Lampone – vi chiediamo di immaginarvi tra le pietre dei nostri vicoli, al lume di qualche fiaccola, stretti attorno ad un tavolo, abbracciati a cantare e suonare con un bicchiere di vino in mano». Per il Calendimaggio vero c’è ancora da attendere. La prossima edizione della festa si terrà infatti dal 5 all’8 maggio del prossimo anno.