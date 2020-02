Black out improvvisi, ancora interruzioni di energia elettrica

ASSISI Ancora un’interruzione, l’altro pomeriggio, improvvisa dell’energia elettrica nella zona di Piazza Matteotti-Viale Umberto I, nella parte alta della città, con i disagi del caso. «Questa volta siamo rimasti senza corrente per un’ora e mezza, dalle 17.20 alle 18.50 – dicono i residenti della zona interessata dal black out –, con l’interruzione che a riguardato abitazioni, esercizi commerciali, la pubblica illuminazione e anche la zona del terminal bus. Episodi del genere si sono già verificati in passato, l’ultimo il 22 dicembre scorso».