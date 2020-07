Bonus affitto, pronti 70 mila euro per aiutare chi non ce la fa

Ci sono settantamila euro per un aiuto con gli affitti, nello specifico 70.691,56 euro destina- ti a famiglie che si trovano in condizioni di debolezza sociale perché hanno a carico persone di oltre 65 anni o disabili con percentuale di invalidità pari al 100 per cento.

Per quanto riguarda i criteri e le modalità di accesso in graduatoria, nel bando comunale ci sono i riferimenti a quella per reddito imponibile e quella per reddito convenzionale, alla prima deve essere attribuita una quota non inferiore al 60% del totale e alla seconda, conseguentemente la quota residua del 40%.

Tra i requisiti, la non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, il non es- sere titolare di contributi per l’autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o altri contributi pubblici concessi a integrazione del canone di affitto, oltre ovviamente ai limiti relativi ai redditi percepiti nell’anno 2018 (quindi va presentata la dichiarazione del 2019).

La domanda va compilata e inviata esclusivamente a mezzo raccomandata a/r o via pec comune.assisi@postacert.umbria.it entro il 10 luglio 2020. È possibile farsi assistere o chiede- re consigli per la compilazione della domanda telefonando ai numeri 075/8138235-436-208. F.L