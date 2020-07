Canti, storie e arcobaleni nel parco ritrovato Assisi, riapre la parte del “Regina Margherita” nella quale sono stati ultimati i lavori di sistemazione. La “prima“ con un laboratorio musicale

La riapertura di parte del parco (chiuso dall’estate 2018 per motivi di sicurezza) è il frutto degli interventi sono svolti di recente, poi ostacolati dall’emergenza virus e che ora, ultimati, hanno consentito l’accesso alla zona ingresso, alle due balze sovrastanti e all’area anfiteatro. Il tutto in attesa che i proceda a sistemare la parte restante della grande area verde, individuando – forse – anche un nuovo ruolo di collegamento con la zona del Subasio.

Gli interventi (nella foto uno degli ultimi sopralluoghi) sono stati di restauro arboricolturale e di sistemazione degli spazi della zona dell’ingresso, delle prime due balze e della zona dell’anfiteatro per consentirne la fruibilità. Le opere eseguite hanno consentito una messa in sicurezza degli alberi (da parte degli addetti dell’azienda di Simone Romani), e la sistemazione delle altre parti dell’area come vialetti, staccionate, scalinate ad opera sia dell’Agenzia Forestale Regione (Afor) sia dei servizi operativi del Comune di Assisi. Interventi che hanno visto gli addetti operare in maniera complessa, in sospensione, issandosi con funi. M.B.